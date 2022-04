EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans face à Bourg-en-Bresse

Finir au stade de la Source sur une bonne note. Voilà la mission de l'US Orléans ce vendredi face à Bourg-en-Bresse, lors de la 32ème journée de National. Les Loirétains, dixièmes font du sur-place, restent sur deux défaites de suite, face à Châteauroux et à Sète, et vont tenter de ne pas terminer cette saison 2021-2022. En face, les Burgiens, sixièmes, n'ont plus le choix s'ils veulent accrocher la place de barragiste : ils doivent gagner dans le Loiret et croiser les doigts pour que les clubs devant eux au classement se prennent les pieds dans le tapis.

L'USO sera privée de Cédric Yambéré, Loïc Goujon et de son entraineur Xavier Collin suspendus. Plusieurs jeunes joueurs ont été appelés dans un groupe élargi à 18, comme Lucas Bretelle, Yann Massombo ou Karl Fabien. Mohamed Cissé est lui aussi de retour.

Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h30 pour l'avant-match et le traditionnel concours de pronostics.