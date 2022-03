EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans face au FC Villefranche-Beaujolais

Fred Dembi et l'US Orléans n'ont plus perdu en National depuis le 3 décembre face à Sète (0-1).

Une série de huit matchs sans défaite à poursuivre et une efficacité offensive à retrouver. Voilà la mission de l'US Orléans ce samedi face au FC Villefranche Beaujolais pour la 24ème journée de National. Les Loirétains, restent sur deux 0-0 de suite, contre le Stade briochin et à Annecy. La confrontation de ces deux équipes vendredi a vu les Bretons s'imposer, de quoi rétrograder temporairement l'USO à la 10ème place. En face, les Rhodaniens, sixièmes après la victoire de Châteauroux, vont mieux et ont stoppé l'hémorragie de début 2022 où ils avaient enchaîné quatre défaites de rang.

Pour cette rencontre, les Orléanais sont privés d'Hicham Benkaïd et de Loïc Goujon, suspendus. Timothé Nkada est lui toujours blessé. En revanche, Jimmy Halby-Touré et Cédric Yambéré font leur retour.

US Orléans - FC Villefranche Beaujolais, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h pour le coup d'envoi, avec les commentaires de Thomas Vichard et de l'ancien joueur et entraîneur de l'USO Joël Germain.