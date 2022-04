EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans face au Mans

Le dernier rendez-vous au stade de la Source s'était terminé avec quelques sifflets contre l'US Orléans après le match nul 0-0 face à Cholet. Les joueurs loirétains, toujours onzièmes du classement, sont de retour chez eux après une belle victoire à Avranches, arrachée dans les derniers instants de la partie. 28ème journée de National, ce vendredi, pour Xavier Collin et ses troupes contre une équipe du Mans sixième, qui croit encore à la montée. Si l'USO veut confirmer son succès, le club orléanais pourrait aussi avoir un rôle d'arbitre dans cette lutte pour le podium, avec d'abord la réception des Sarthois mais aussi celles à venir de Bourg-en-Bresse, Châteauroux et à un degré moindre, Laval, le leader.

L'US Orléans est toujours privée du latéral droit Jimmy Halby-Touré et du milieu Fred Dembi, tous deux blessés aux adducteurs. En face, on observera les consignes de Cris, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et international brésilien, qui termine, comme Xavier Collin, sa première saison à la tête d'un club de National. Les deux anciens défenseurs se sont croisés sur les terrains de Ligue 1 dans les années 2000 et diplômés de la même promotion du brevet d'entraîneur professionnel de football.

US Orléans - Le Mans c'est à vivre en direct et en intégralité ce vendredi sur France Bleu Orléans. Avant-match dès 18h30 avec le concours de pronostics et coup d'envoi à 19h00.