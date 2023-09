EN DIRECT - National : vivez le match Epinal-Sochaux

C'est le plus court déplacement de la saison : Epinal et son stade champêtre de la Colombière. Direction les Vosges ce samedi pour le FCSM avec ce match à 113 kms de Bonal. 5ème journée de National et pour Sochaux déjà l'obligation de faire un résultat.

Avec 2 défaites en deux matchs, zéro point et la dernière place au classement, plus vraiment de temps à perdre pour les Jaune et Bleu. Il faut commencer à prendre des points face au promu spinalien, sans victoire pour l'heure en championnat.

Coup d'envoi à 19h30

Vivez le match en direct et en intégralité dès 19h15 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard.

