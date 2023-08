EN DIRECT - National : vivez le match Red Star-Sochaux

Pour Sochaux et tous ses supporteurs, c'est un match plus que spécial que dispute ce vendredi le FCSM au Red Star. Après avoir frôlé le dépôt de bilan, et sauvé par le projet 2028 d'investisseurs locaux, le club repart en National à l'occasion de la 3e journée avec un déplacement sur la pelouse du stade Bauer, chez un prétendant à la montée.

Avec s ept recrues, trois néo-pros et cinq non professionnels , les jaune et bleu s'apprêtent à souffrir, mais sont déterminés à tout donner pour leur entrée en lice.

Coup d'envoi à 19h30. Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec Hervé Blanchard dès 19h15.

