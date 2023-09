EN DIRECT / National : vivez le match Sochaux-Rouen

Ils n'attendent que ça ! Les supporteurs du FCSM sont ravis du redressement de leur équipe avec deux succès de rang mais tous obtenus en déplacement. Sans bouder leur plaisir de voir les Jaune et Bleu enfin lancés dans ce championnat de National, les fans sochaliens veulent maintenant fêter des succès à domicile avec leurs joueurs.

Après la défaite contre le Goal FC le 1er septembre dernier, dans un contexte particulier, le public de Bonal espère cette fois célébrer un premier succès de la saison à la maison face au FC Rouen, ce lundi à 21h, en clôture de la 7ème journée de championnat.

Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard, et sur l'application ICI, dès 20h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard et notre consultant, Stéphane Crucet.

