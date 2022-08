EN DIRECT : OGC Nice - Strasbourg à vivre sur France Bleu Azur

L'OGC Nice retrouve ses supporters à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Le Gym accueille Strasbourg à l'Allianz Riviera ce dimanche (17h05). L'occasion de décrocher un premier succès en championnat et de voir les premiers pas de Kasper Schmeichel dans le but.

Trois mois pile après la dernière apparition du Gym à l'Allianz Riviera face au Losc (1-3 le 14/05), les Aiglons retrouvent leur nid ce dimanche. Malgré la suspension du premier anneau de la Populaire Sud, suite au chant polémique sur Emiliano Sala, l'ambiance devrait être belle. Le club a confirmé cette semaine avoir d'ores et déjà battu son record d'abonnés. Plus de 14.000 supporters de l'OGC Nice ont pris leur carte pour la saison, contre 13.500 la saison dernière. Et ce n'est pas fini. L'effet Lucien Favre pourrait être gonflé par l'arrivée d'une tête d'affiche d'ici la fin du mercato.

Une revanche à prendre

En attendant c'est bien la réception de Strasbourg que les Rouge et Noir doivent bien négocier pour vraiment leur saison. Tenus en échec à Toulouse la semaine dernière (1-1), les Aiglons espèrent décrocher un premier succès face à des Alsaciens battus par Monaco à la Meinau (1-2). Le Gym peut aussi aborder cette rencontre avec un sentiment de revanche après la leçon donnée ici-même la saison dernière par ces Strasbourgeois (3-0) qui n'ont pas perdu autant de joueurs qu'ils pouvaient le redouter. Djiku, Ajorque, Thomasson, Sels ou Habib Diallo sont toujours là, tout comme le coach Julien Stephan, et il faudra compter avec cette équipe pour le premier tiers du classement.

Schmeichel d'entrée, Ramsey trop juste pour démarrer

Côté Niçois, on devrait voir les premiers pas de Kasper Schmeichel dans le but rouge et noir. Le Danois se tient prêt et Lucien Favre affirme qu'il est très motivé et déjà très investi dans le vestiaire. En revanche le coach Suisse veut prendre son temps avec l'autre tête d'affiche du mercato niçois. Buteur au bout d'une minute de jeu à Toulouse, Aaron Ramsey devrait encore démarrer sur le banc, lui qui n'a pas été titulaire depuis le mois de juin, avec sa sélection galloise. Devant le trio Gouiri - Delort - Stengs aligné à Toulouse n'a pas convaincu Favre mais faute de mieux, il pourrait renouveler l'expérience, ou lancer d'entrée un Billal Brahimi tranchant et passeur décisif en Haute-Garonne quand il est sorti du banc.