EN DIRECT - OM-Bordeaux : le retour au stade Vélodrome pour près de 50.000 supporters

En résumé - En clôture de la 2e journée de Ligue 1, l'OM reçoit les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir à 20h45. Suivez l'évènement dès 20 heures en direct sur France Bleu Provence, depuis les tribunes et avec les supporters. Coup d'envoi à 20h45 et match en direct et en intégralité sur France Bleu Provence avec les commentaires de Bruno Blanzat.

Pour l'Olympique de Marseille, c'est l'occasion de confirmer la victoire sur Montpellier (2-3) après un match fou lors de la première journée de championnat et surtout de retrouver enfin un stade Vélodrome presque plein, où 50.000 spectateurs sont attendus.

16h30- Pour patienter, un détour indispensable par la boutique, pour s'équiper de la dernière tenue de l'OM.

En plein après-midi, déjà la queue devant la boutique © Radio France - Christophe Van Veen

16 heures- Ici, tout est possible. Même un Parisien supporter de l'OM comme Mason. A 16 heures ce dimanche, il est déjà devant le stade. Il vient de faire son test antigénique pour pouvoir accéder aux gradins. Même avec un Lionel Messi annoncé dans la capitale, ça ne change rien pour lui : "Ah non, c'est l'OM ! Encore plus qu'avant. C'est la famille, le stade, le maillot, les tripes."

Mason, déjà là, plus de cinq heures avant le coup d'envoi © Radio France - Christophe Van Veen

Devant les marches du Vélodrome, une famille qui vient de Laval. C'était une surprise pour les filles qui jouent au foot. Coline, 10 ans, a pleuré en apprenant qu'elle allait au match : "Payet je t'aime !", dit la jeune fan au micro de France Bleu Provence. C'est sûrement un peu la faute du papa, Maxime fan depuis toujours du "plus grand club de France".

Ils sont venus de Laval pour voir jouer l'OM © Radio France - Christophe Van Veen

Un autre petit Francilien nous prouve que la passion de l'OM va bien au-delà de la Provence. Mylan, 7 ans, compte bien que le gardien de l'OM voit la pancarte qu'il a fabriquée sur un grand carton. Fan de Mandanda, il lui demande son maillot et il affirme : "J'aime pas Paris parce que c'est le pire ennemi de Marseille".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous en voulez du fan hors-frontières ? Eric, Parisien : "On aime le foot ici, pas le pognon", OM tatoué sur le bras.

Eric, Parisien et supporter de l'OM © Radio France - Christophe Van Veen

"Ça fait un an et demi qu'on attend ça. On va kiffer !"-Cissou et Seb, devant le stade plus de quatre heures avant le coup d'envoi

Bernard est installé tribune Ganay depuis les années Tapie. "A jamais les premiers. Même avec Messi, ils la gagneront jamais les autres !".

Tenue complète pour Bernard, fan de l'OM de la tribune Ganay © Radio France - Christophe Van Veen

Cissou et Seb, Marseillais du virage sud. "Ça fait un an et demi qu'on attend ça. On va kiffer !"

Quatre avant le match, les fidèles du virage sud sont déjà là © Radio France - Christophe Van Veen

Bernard et Michelle sont Parisiens, mais nés à Marseille, mariés à Marseille, leur fils est né à Marseille. Michelle promet de "hurler tout le match et de partir en live. "

Bernard et Michelle, un couple fou de l'OM © Radio France - Christophe Van Veen

15h30 - Pour accéder au stade qui ouvrira à 18H15, soit deux heures et demi avant le coup d'envoi, le pass sanitaire est obligatoire. Des postes de dépistages sont installés devant le Vélodrome.

Des stands de dépistage installés devant le stade © Radio France - Chistorphe Van Veen

15 heures - Dès la veille, les supporters de l'OM venus de loin sont sur place. L'hôtel B&B confort situé en face du stade affiche complet : sur les160 chambres, 150 sont réservées par des supporters de l'OM. C'est le cas de Pierre et Yann, originaires de Lozère. Ils sont venus "voir les recrues" de leur club de cœur.