EN DIRECT - Quarts de finale de la Coupe de France : suivez le match de l'US Orléans face au Stade Rennais

Rennes, France

Après sa victoire face à Metz, l'USO est encore en lice pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'est la 3e fois que le club loirétain atteint ce stade de la compétition. Les Orléanais se déplacent ce mercredi 27 février à Rennes au Roazhon Park. Le match s'annonce très compliqué pour les footballeurs de l'USO en Ligue 2, mais même s'ils ne partent pas avec la faveur des pronostics, cette situation leur a souvent souri cette saison. . Le Stade Rennais est actuellement 9e de la Ligue 1 et les Rennais visent une troisième finale en Coupe de France en dix ans.



Stade Rennais- US Orléans, le match est à vivre en direct et en intégralité dès 18h sur France Bleu Orléans et sur francebleu.fr avec les commentaires de Johan Gand. Le coup d'envoi sera donné à 18h30.

Ecoutez votre match en direct ▼