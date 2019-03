EN DIRECT - Quarts de finale de la Coupe de France : suivez le match entre l'AS Vitré et le FC Nantes

Nantes, France

C'est un match piège qui s'annonce pour les Canaris ! Le FC Nantes se déplace à Laval pour son quart de finale de la Coupe de France face à l'AS Vitré. C'est à 18h30 au stade Francis-Le Basser. Le coach nantais, Vahid Halilhodžić, s'attend à affronter une équipe sur-motivée, qui rêve de réaliser un exploit.

Il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire !" - Samuel Moutoussamy, milieu de terrain du FC Nantes

🎙 "Aller le plus loin possible" @S_Moutoussamy est revenu, devant la presse, sur les ambitions du FC Nantes à 24h du match face à l'AS Vitré pic.twitter.com/qZG0Pn8eJI — FC Nantes (@FCNantes) March 5, 2019

Attention donc au petit poucet de National 2 prévient Samuel Moutoussamy : "Ça va être un match intense, très dur". Et les Canaris rêvent de jouer une demi-finale pour égayer une saison bien triste. Surtout qu'en cas de victoire ce mercredi, ils devront défier le PSG au Parc des Princes !

AS Vitré / FC Nantes, un match à vivre en direct et intégralité dès 18h05 sur France Bleu Loire Océan et sur francebleu.fr.