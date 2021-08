EN DIRECT - Rosenborg - Stade Rennais : un billet pour l'Europe à composter

Le Stade Rennais s'apprête à affronter Rosenborg ce jeudi soir (19h) en barrage retour de Ligue Conférence. Après leur victoire 2-0 à l'aller, les Rouge et Noir sont en position favorable pour rejoindre la phase de groupe de la nouvelle compétition de l'UEFA.

Martin Terrier et les Rennais se sont imposés 2-0 à l'aller au Roazhon Park

Le Stade Rennais est au stade de Lerkendal (Trondheim) ce jeudi soir pour affronter Rosenborg en barrage retour de la Ligue Conférence. Forts de leur avance de deux buts acquise à l'aller, les hommes de Bruno Genesio vont tenter de valider définitivement leur ticket pour la phase de poules de la Ligue Conférence. Même si l'entraîneur rennais reste méfiant : "La meilleure manière d'aborder ce match, c'est de se dire qu'on démarre à 0-0. Il faut faire comme s'il ne s'était rien passé jeudi dernier, et faire notre match, jouer notre jeu. Il ne faut surtout pas rentrer sur le terrain en voulant simplement défendre notre avantage. Je pense déjà que ce n'est pas notre philosophie, ce n'est pas ce qu'on aime faire. On va là-bas pour jouer notre jeu comme on l'a fait au match aller."

Suivez cette rencontre en direct et en intégralité à partir de 19h sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

Le direct radio