EN DIRECT - Saint-Apollinaire face au DFCO, suivez le 7e tour de la Coupe de France

La prochaine "Fête des voisins", c'est normalement le 20 mai 2022. Dans la Métropole dijonnaise, on avance un peu la date, à l'occasion du derby au 7e tour de la Coupe de France de football, entre les amateurs de Saint-Apollinaire (N3) et les professionnels du DFCO (L2). Coup d'envoi 18h, samedi 13 novembre 2021, sur la pelouse du Stade Gaston Gérard. Les uns veulent faire l'exploit, les autres comptent bien faire respecter la logique, et le tout est à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne, seul média à diffuser le match en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria et Youssef Oulahri (joueur de Saint-Apollinaire, suspendu), en direct du Stade Gaston Gérard