Ligue 1 : Rennes se promène à Ajaccio, et s'offre le droit de rêver d'Europe

Le Stade Rennais jouera une place dans le Top 5 de Ligue 1 sur les deux dernières journées de championnat, grâce à sa large victoire 5-0 obtenue sur le terrain d'Ajaccio ce dimanche après-midi. Les buts de Santamaria (14e), Gouiri (31e, 40e, 71e) et Doku (37e) permettent aux Rouge et Noir de revenir à 1 point de Lille (5e) et à 3 points de Monaco (4e) qui se déplace au Roazhon Park samedi prochain pour un match capital pour l'Europe.

Les réactions rennaises

Le film du match

