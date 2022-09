EN DIRECT - Suivez AEK Larnaca - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais est à Chypre ce jeudi, pour affronter l'AEK Larnaca (18h45). Les Rouge et Noir doivent démarrer leur cinquième campagne européenne consécutive. Suivez le match grâce à France Bleu Armorique.

Lovro Majer et les Rennais doivent rentrer du bon pied dans leur campagne européenne

C'est le retour des soirées européennes pour le Stade Rennais : les Rouge et Noir démarrent leur phase de poule de la Ligue Europa contre le club de Larnaca. Les Chypriotes disputeront leur premier match de groupe européen de leur histoire dans leur stade de l'AEK Arena, construit en 2016. Rennes doit s'imposer en territoire adverse pour lancer au mieux sa cinquième campagne européenne consécutive. Suivez la soirée foot dès 18h07 dans 100% Foot Breizh avec Antoine Michelin, puis l'avant-match et la rencontre en direct dès 18h30 avec Mélanie Durot et François Rauzy.

Le direct radio