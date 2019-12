Les Auxerrois sont 14e de Ligue 2 et reçoivent Nancy 9e du championnat ce vendredi soir à 20h.

EN DIRECT - Suivez AJA - AS Nancy Lorraine, pour la 19e journée de Ligue 2

Auxerre, France

Dernier match de l'année ce vendredi soir pour l'AJ Auxerre. Les Auxerrois sont 14e de Ligue 2 et reçoivent Nancy, 9e, pour le compte de la 19e journée du championnat. L'AJA traverse une crise de résultat, huit matches que les Auxerrois n'ont pas gagné en Ligue 2 et ils ne sont plus qu'à deux points de la place de barragiste, 18e place.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20 heures au stade Abbé-Deschamps. À suivre en direct sur France Bleu Auxerre !

ÉCOUTER en direct AJA - AS Nancy Lorraine :