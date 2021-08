EN DIRECT - Suivez Angers SCO - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Déplacement à Angers pour le Stade Rennais, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, ce dimanche 29 août. Un duel d'équipes en forme et des retrouvailles attendues pour les entraîneurs des deux équipes. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Armorique.

Le Stade Rennais se déplace à Angers et sera face à une équipe en forme, toujours invaincue en Ligue 1.

Un derby de l'Ouest prometteur. Le Stade Rennais se déplace au stade Raymond-Kopa ce dimanche 29 août pour rencontrer une équipe d'Angers en forme, sur ce début de championnat. Toujours invaincue avant cette 4e journée de Ligue 1, tout comme le Stade Rennais.

Mais les Rouge et Noir ont enchaîné les matchs, avec les barrages de la Ligue Europa Conférence, et l'état de fraîcheur pourrait être un critère clé. Une rencontre qui s'annonce passionnante, à vivre en intégralité sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Evan Lebastard, dès 14h45.

Le direct radio

Le match action par action