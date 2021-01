EN DIRECT - Suivez ASSE-PSG, la 18e journée de Ligue 1

C'est ce mercredi 6 Janvier que reprend la Ligue 1. Alors que les stéphanois ont connu un début de saison compliqué, tous auront à coeur de montrer un autre visage dans la fin de ce championnat. Pour le premier match de l'année, les verts recoivent sur la pelouse du chaudron une équipe du Paris Saint-Germain remaniée. En effet, Thomas Tuchel a été limogé, le 24 décembre dernier par le club, c'est désormais Mauricio Pochettino qui prend les rênes de l'équipe de la capitale. Pour cette 18e journée, les deux équipes devront composer avec des joueurs absents, Mahdi Camara et Yvan Neyou pour les verts et Neymar, Rafinha, Paredes, Icardi, Kurzawa, Bernat, Florenzi, Kimpembe et Perreira.

Suivez ASSE-PSG, dès ce mercredi à 21 heures sur France Bleu

Commentaires : Kévin Bodereau, Florian Levêque et Paul d'Evect