Ce dimanche soir vers 22h55, la Ligue 1 va sacrer son champion. Paris tenant du titre n'est pas maitre de son destin. Pour la 38e journée de Ligue 1 et pour devenir champion il doit s'imposer à Brest et attendre un faux pas de Lille à Angers. Soirée spéciale sur France Bleu Paris dès 20h30.

EN DIRECT : Suivez Brest - PSG et Angers - Lille sur France Bleu Paris

Le PSG sera-t-il champion de France ? le club de la capitale va-t-il souffler au nez et à la barbe de Lille le titre de champion de France ? Réponse à ces questions ce soir à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1. Lille, Paris et dans une moindre mesure Monaco peuvent encore être couronné.

Paris joue à Brest, Lille à Angers et Monaco à Lens. Si le Losc s'impose, il est champion. Si il fait match nul ou perd et que Paris gagne à Brest, le PSG est champion (*). Pour être champion, Monaco doit espérer deux défaites de Lille et Monaco, couplé à une victoire large face à Lens des hommes de la principauté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette folle soirée qui attend les amoureux du PSG, France Bleu Paris va vous la faire vivre intensément. Dès 20h30, vous retrouverez Miguel Derennes, Pia Clémens, Eric Rabesandratana et Damien Dole (Libération) pour vivre l'avant-match. On retrouvera Bruno Salomon à Brest et Louis de Bergevin qui lui nous fera vivre Angers - Lille.

(*) Si Lille perd à Angers et que le PSG fait un nul à Brest, le PSG est champion aussi.