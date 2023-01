EN DIRECT - Suivez FC Lorient - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Du Merlu et un derby breton au menu du Stade Rennais ce vendredi soir (21h), pour le match d'ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir (5e) se déplacent au Moustoir, pour un duel de haut de tableau face à des Lorientais (7e) qui pointent à cinq longueurs au classement. Suivez ce derby avec les commentaires de François Rauzy et de l'ancien joueur des deux clubs Gaël Danic.

ⓘ Publicité

Le direct radio

loading

Le match action par action

loading