EN DIRECT - suivez Guingamp-TFC sur France Bleu Occitanie

C'est une occasion en or dans la lutte pour la montée. En cas de victoire ce lundi soir face à Guingamp, les Toulousains prendraient quatre points d'avance sur le troisième Grenoble et cinq sur Clermont, qui compte néanmoins un match de retard.

Une deuxième place à conforter

Les résultats du week-end et de la 32ème journée de Ligue 2 sont en effet bien favorables au TFC. Le match nul du leader Troyes face au Paris FC offre aussi la possibilité aux Toulousains de recoller à un point de la première place. Une perspective très encourageante dans la dernière ligne droite pour la montée.

Il faudra cependant batailler face à des Bretons qui jouent de leur côté le maintien. Les Guingampais sont en effet 18èmes et barragistes de Ligue 2 et aimeraient sans doute s'extirper de la zone rouge. Rien n'est donc joué d'avance pour des Toulousains qui ne prennent plus de point à l'extérieur et restent sur trois défaites d'affilée en championnat loin du Stadium. Une statistique peu rassurante, le TFC n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 25 janvier et une victoire in extremis face à Sochaux (0-1).

5 cas de Covid au TFC

Les Toulousains devront également composer sans cinq joueurs, déclarés positifs au Covid-19, et pas des moindres, puisque Stijn Spierings et Amine Adli font partie de cette liste. C'est donc une équipe remaniée mais non ambitieuse qui s'apprête à jouer ce lundi soir au stade du Roudourou.

Guingamp-TFC, avant-match dès 20h15 sur France Bleu Occitanie suivi du coup d'envoi à 20h45. Match à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne.