EN DIRECT - Suivez la 14ème journée de Ligue 1 entre le FC Metz et Reims

Metz, France

C'est la meilleure défense de Ligue 1 que le FC Metz affronte en cette 14ème journée de championnat. Le Stade de Reims, et ses 6 buts encaissés en 13 matches, se déplace en effet au stade Saint-Symphorien. Mais les Rémois possèdent également la 19ème attaque alors que les Grenats possèdent dans leurs rangs un certain Habib Diallo, auteur déjà de 8 buts cette saison. Coup d'envoi à 20h et dès 19h30 sur l'antenne de France Bleu Lorraine.