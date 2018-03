Metz, France

Thomas Jeangeorge et le consultant foot de France Bleu Lorraine, Gaby Dalvit, commentent ce match, en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine.

Voici le 11 de départ des deux équipes :

La composition du FC Nantes pour affronter Metz à 15H00 !#FCNantes#FCMFCNpic.twitter.com/1HN7xNMBtz — Nantes (@actu_nantes) March 18, 2018

Voici un point complet sur le classement et les résultats de cette 30e journée de Ligue 1 qui a débuté vendredi soir.

Bonjour à tous et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre en direct la rencontre de Ligue 1 (30ej), entre le FC Metz et le FC Nantes (15h). Un match qui se tiendra comme prévu, malgré les fortes chutes de neige qui touchent la Lorraine ce week-end. Mais la pelouse de Saint-Symphorien est dégagée et sera normalement praticable.