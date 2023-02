Ligue Europa : Rennes battu par le Shakhtar aux tirs au but au terme d'une soirée cauchemar

Jusqu'à la 119e minute, et un but cruel de Belocian contre son camp, le Stade Rennais a cru tenir sa qualification pour les 1/8e de finale de Ligue Europa : après l'ouverture du score de Toko-Ekambi (52e), Ibrahim Salah donnait un avantage de deux buts à la 106e minute de jeu. Les Rennais s'inclinent 5-4 au terme d'une séance de tirs au but complètement folle.

Les réactions d'après-match

