Le Stade Rennais se déplace à Varsovie, en Pologne, ce jeudi pour son 16e de finale aller de la Ligue Europa face au Shakhtar Donesk, club ukrainien contraint de jouer hors de ses bases en raison de la guerre en Ukraine. Environ 1.000 supporters rennais sont attendus pour ce match. Vivez à distance l'ambiance, la ferveur et la journée des fans Rouges et Noirs.

Suivez la folle journée des supporters rennais à Varsovie

Ce soir, le parcage rennais pourra compter sur le soutien de l'un de ses anciens joueurs puisque le Rennais Lindsay Rose, formé au club entre 2000 et 2008 viendra garnir les rangs des supporters. Passé ensuite par le Stade Lavallois, Valenciennes et l'Olympique Lyonnais, le défenseur breton joue actuellement au Legia Varsovie, dans le stade Józef Piłsudski, lieu de la rencontre entre le Shakhtar Donesk et le Stade Rennais. "J'ai Rennes dans le coeur" a-t-il déclaré en amont de cette rencontre.

Les premiers supporters rennais sont arrivés dès mercredi 15 février 2023 afin de profiter de la ville avant de suivre cette rencontre de Ligue Europa. L'un des bars de la capitale polonaise, l’Enklawa, est tenu par un Breton. Il a donc décidé d'accueillir en grande pompe les fans du Stade Rennais, avec une soirée au combien bretonne.