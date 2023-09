EN DIRECT : Suivez la première de Gattuso avec l'OM à Monaco

Pour remonter la pente, les footballeurs de l'OM débutent par l'escalade du Rocher monégasque. Avec un nouveau guide de cordée: Gennaro Gattuso. Petit clin d'œil, l'italien débute son ère olympienne à quelques kilomètres de son pays, à Monaco, face à l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Mais des monégasques qui restent sur un revers.

Nouveau schéma tactique avec Gattuso: le 1-4-3-3

Après trois entrainements, on sent déjà chez le technicien de 45 ans, ancien aboyeur lorsqu'il était joueur, une volonté de réveiller les olympiens, en mettant, notamment, de l'intensité lors des séances. Par le geste et la voix. Mais Gattuso ne veut pas dire "magicien" en italien. "La bravoure d’un entraineur dans ces moments-là, est d’essayer de faire le moins de dommages possibles annonce celui qui comprend déjà le français. Car ce serait fou que je puisse déjà imposer mon jeu en si peu de temps en partant de derrière avec le gardien. On a travaillé sur la base défensive, sur la façon dont joue Monaco, une équipe qui propose un football de qualité. Ca va aussi être un travail mental, savoir souffrir pendant le match, sinon, ce sera très compliqué."

Léo Balerdi, défenseur de l'OM: "On a besoin de retrouver de la confiance"

Pour Léo Balerdi, qui apprécie vraiment l'apport de Gattuso, l'OM a besoin de "retrouver de la confiance". Le défenseur parle d'"un nouveau départ" pour l'équipe olympienne, et reconnait, ce qui devrait plaire aux amoureux de l'OM, que la philosophie de jeu de Gattuso se rapproche de celle d'Igor Tudor, dont la formation a souvent régalé ses fans la saison dernière.

Parmi les chiffres à retenir de notre partenaire StatsOMP: l'attaque de feu de Monaco!

Les stats de notre partenaire STATSOMP montrent que l'OM devra se méfier de l'armada offensive de l'ASM. Si le russe Golovine est suspendu, les monégasques possèdent la meilleure attaque de Ligue 1: 15 buts en 6 matches! Ca part dans tous les sens. Et ça, Gennaro Gattuso le sait. Aux olympiens de ne pas dévisser pour vite rejoindre le sommet et parler de la crise au passé.

Kondogbia absent, Sarr de retour

Une affiche de la 7ème journée de Ligue 1 à vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence avec notre consultant Fabien Laurenti.

