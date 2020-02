EN DIRECT - Suivez la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 entre Reims et le Stade Rennais

Les champenois n'ont remporté qu'un de leurs sept derniers matchs en championnat. De son côté Rennes n'a inscrit aucun but lors de ses trois derniers matchs contre Reims. En cas de victoire Reims peut se relancer dans la course à l'Europe. Le Stade Rennais tentera lui de laisser Lille à distance dans la lutte pour le podium, et de mettre la pression sur Marseille, 2e. Suivez la rencontre avec France Bleu Armorique, dès 16h45 !

