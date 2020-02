Ligue 2 : la Berrichonne Football battue sans gloire par Chambly (3-0)

Châteauroux, France

C'est un nouveau coup d'arrêt pour la Berrichonne Football. Après une très belle performance sur la pelouse de l'AC Ajaccio vendredi (victoire 1-0), les Castelroussins n'ont pas été capables de confirmer à domicile contre Chambly (défaite 3-0). Le club de l'Oise est pourtant promu en Ligue 2 cette saison et n'était que 15e avant cette rencontre. Mais Chambly a marqué dès l'entame de match. Premier corner, première occasion et premier but inscrit par Dequaire.

Pour ne rien arranger, l'attaquant castelroussin Alexis Goncalves se fait expulser au quart d'heure de jeu. Une entame de match épouvantable qui plombera tout le long de la rencontre la Berri.

Encore un quart d'heure plus tard, la recrue de la Berri Gilles Sunu sort sur blessure. La Berri ne parviendra pas à refaire son retard. A l'heure de jeu, Gonzalez double le score pour Chambly. Ça fait 2-0 pour Chambly et encore une performance très décevante à domicile. Et dans les toutes dernières secondes, Chambly aggrave le score avec un troisième but signé Florian David.

Conséquence de cette défaite : au classement, Chambly passe devant la Berrichonne Football. Et la Berri glisse à la 16e place. Décidément, la lutte pour le maintien va sans doute se jouer jusqu'au bout. Et les supporters de la Berri n'ont pas fini d'avoir quelques sueurs froides.