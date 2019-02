EN DIRECT - Ligue 2 : suivez la rencontre entre le FC Metz et le Paris FC

Metz, France

Le leader face au quatrième. Voilà le programme, ce vendredi 20h, pour le FC Metz. Les Grenats accueillent le Paris FC à Saint-Symphorien, pour le compte de la 26è journée de Ligue 2. Et attention : loin de ses bases, le second club de la capitale est invaincu en championnat depuis cinq journées, avec quatre victoires et un nul. C'est la meilleure défense du championnat, avec seulement 14 buts encaissés depuis le début de la saison. Le FC Metz, lui, reste sur une victoire compliquée face à Béziers et va devoir se passer d'Opa Nguette, suspendu.

Suivez la rencontre en direct avec toute l'équipe de France Bleu Lorraine