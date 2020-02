EN DIRECT - Suivez la rencontre entre le TFC et Rennes pour la 27e journée de ligue 1

Le TFC reçoit Rennes ce samedi pour la 27e journée de ligue 1. Au TFC on ne parle plus trop de maintien en Ligue 1, on espère simplement relever un peu la tête, car les Violets sont toujours derniers du classement, avec seulement 13 points. Les Rennais eux sont 3e du classement. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 19h50.