EN DIRECT - Suivez la rencontre TFC (12e) / Stade Rennais (5e) en intégralité, 23e journée de Ligue 1

Douzième de Ligue 1, le TFC veut surfer sur sa bonne série de résultats (une seule défaite en 2023) et viser plus haut au classement en battant pour la première fois de la saison une des cinq meilleures équipes du championnat. Pour cela, les Violets doivent s'imposer face au Stade Rennais (5e) dimanche 13h au Stadium pour le compte de la 23e journée. Toulouse n'a perdu que deux fois dans son chaudron, contre le PSG et Monaco.

Avec Van Den Boomen et Sierro

Touchés musculairement et incertains, Branco Van Den Boomen et Vincent Sierre sont dans le groupe. Première apparition dans le groupe pour l'attaquant neerlando bosnien Saïd Hamulic, arrivé de Pologne au mercato d'hiver.

