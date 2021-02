Ce mardi, l'US Saint-Malo reçoit le Stade Briochin à 13h30 pour le 8e tour de la Coupe de France. Les deux équipes s'affrontent pour une place en 32e de finale, où le vainqueur retrouvera l'US Montagnarde. Suivez le match sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Pierre-Yves David.

EN DIRECT - Suivez le 8e tour de Coupe de France entre Saint-Malo et Saint-Brieuc avec France Bleu Armorique

La rencontre entre Saint-Malo et Saint-Brieuc est à vivre dès 13h sur l'antenne de France Bleu Armorique

Ce mardi, Saint-Malo et Saint-Brieuc se disputent la dernière place qualificative en Bretagne pour les 32e de finale de la Coupe de France. Un derby de Bretagne Nord, qui sera malheureusement privé de ses supporters, mais que vous pourrez vivre dès 13h sur France Bleu Armorique. Le vainqueur sera opposé à l'US Montagnarde au prochain tour. Suivez ce US Saint-Malo - Stade Briochin sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et l'ancien coach des deux clubs Pierre-Yves David.

Le direct radio