EN DIRECT : Suivez le choc entre Marseille et Rennes en 16e de finale de Coupe de France

Suivez le match de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais en direct sur France Bleu Armorique

Le Stade Rennais va devoir battre un gros de Ligue 1 pour continuer son parcours en Coupe Nationale. Ce vendredi à 21h10, les Rennais se déplace au stade Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille dans ce 16e de finale de Coupe de France. Privé de Terrier, Xeka, Mandanda et Kalimuendo, Rennes va devoir réitérer la même performance que face au Paris Saint-Germain et sa victoire 1-0 au Roazhon Park. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique dès 21h.