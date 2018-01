L'AS Nancy Lorraine retrouve le championnat de Ligue 2 ce vendredi soir à l'occasion de la 20e journée. Les Nancéiens veulent faire un bon résultat pour se relancer dans la course au maintien. Coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

C'est véritablement le coup d'envoi de l'année 2018 pour les hommes de Vincent Hognon. Après une affiche de gala face à Lyon en Coupe de France, perdue 2-3 à Picot, l'AS Nancy Lorraine retrouve le quotidien de la Ligue 2 avec la ferme intention d'obtenir le maintien le plus vite possible. Ca commence par un déplacement ce vendredi sur la pelouse de Niort, actuellement 11e avec cinq points de plus que les Nancéiens, 16es. Ce devrait être le premier match du nouveau défenseur Adam Lang, prêté par Dijon jusqu'à la fin de la saison.

