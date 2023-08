EN DIRECT - Suivez le derby lorrain entre l'AS Nancy Lorraine et le SAS Epinal

C'est un derby lorrain qui s'annonce ce vendredi soir pour les supporters de l'AS Nancy Lorraine et du SAS Epinal. A 19h30 à Marcel Picot, le chardon affronte les boutons d'or pour le compte de la deuxième journée de National. Il n'y a plus eu de rencontres entre les deux clubs en championnat depuis mai 1996. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Lorraine autour de Xavier Montpied, Johan Gand et Arthur Blanc.

18h43 - Le public est nombreux pour le derby entre l'AS Nancy Lorraine et le SAS Epinal. Coup d'envoi à 19h30

17h30 - Bonjour, bienvenue sur ce direct de la rencontre entre l'AS Nancy Lorraine et le SAS Epinal, deuxième journée du championnat de National.

Les groupes