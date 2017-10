EN DIRECT - Suivez le derby OGC Nice - Olympique de Marseille sur France Bleu Azur

Qui remportera le derby du Sud ? L'OGC Nice ou l'Olympique de Marseille ? Après avoir battu l'AS Monaco, les aiglons vont tenter d'accrocher l'OM à leur tableau de chasse. Vivez le derby Nice-Marseille en intégralité sur France Bleu Azur. ISSA NISSA !

Après avoir retrouvé son vrai visage au mois de septembre (4 victoires et 1 nul), l'OGC Nice va tenter de finir en beauté sa "remontada" par un succès à domicile face à l'Olympique de Marseille. Les joueurs de Lucien Favre viennent de battre le Vitesse Arnhem (3-0) en coupe d'Europe alors que les protégés de Rudi Garcia se sont inclinés à Salzbourg (1-0).

Au classement, Nice peut devancer son adversaire du soir en cas de victoire et s'installer dans le Top 7 avant la pause internationale. Vivez OGC Nice - OM à la radio sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à 21h. Début de l'avant-match dès 20h30 à la radio et sur internet avec Jean-Baptiste Marie et Patrice Alberganti.

ISSA NISSA !

