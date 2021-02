EN DIRECT - Suivez le derby Rennes - Lorient avec France Bleu Armorique

Après 10 jours sans jouer, en raison du report de son match à Marseille le week-end dernier, Rennes reçoit Lorient ce mercredi soir au Roazhon Park. Malgré leur place de barragiste, les Merlus retrouvent le sourire en ce moment, avec deux victoires consécutives face à Dijon et Paris. Rennes reste sur une défaite à domicile contre Lille, et devra l'emporter sous peine de voir les quatre premières places s'éloigner. Suivez l'avant-match sur France Bleu Armorique, dès 18h05 avec Gwendal Louvel et 100% Stade Rennais, puis avec François Rauzy et Vincent Simonneaux (TVR) aux commentaires à partir de 18h45.

