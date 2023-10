EN DIRECT - Suivez le derby Stade Rennais - FC Nantes avec France Bleu Armorique

C'est l'affiche de la 7e journée de Ligue 1 ! Le Stade Rennais reçoit Nantes ce dimanche soir (20h45) au Roazhon Park. Les deux équipes sont à égalité de points après six journées, avec huit points chacune. Nantes reste sur deux victoires de rang, là où Rennes a enchaîné cinq matchs nuls consécutifs depuis plus d'un mois en championnat. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Armorique avec les commentaires de François Rauzy et Gaël Danic.

