EN DIRECT - Suivez le derby Stade Rennais - FC Nantes avec France Bleu Armorique

La suprématie sur la Bretagne historique est en jeu ce dimanche (17h) au Roazhon Park : Rennes et Nantes s'affrontent devant du public pour la première fois depuis le 31 janvier 2020 et la victoire renversante (3-2) des Rouge et Noir au bout du temps additionnel dans l'enceinte rennaise. Les Nantais devront faire sans certains joueurs importants comme Kolo-Muani et Cyprien, tandis que le groupe rennais est au complet. Suivez le match en direct sur France Bleu Armorique, avec les commentaires de François Rauzy et de Gaël Danic.

Le groupe rennais

Le direct radio

Le match action par action