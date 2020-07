EN DIRECT : suivez le match amical Toulouse-Pau

Bienvenue à Saint-Gaudens ! Le TFC, sous une chaleur étouffante, affronte le Pau FC à 19 heures au stade de Sède. Après un match nul (3-3) face à Sète c'est le deuxième rendez-vous de l'été pour les Violets.

Efthymios Koulouris et Mauro Goicoechea n'ont pas fait le déplacement à Saint-Gaudens. L'attaquant grec et le gardien sont restés aux soins cette semaine.

Match à vivre à partir de 19 heures.

Le match

16' : dans la foulée, le Pau FC obtient un pénalty ! Maxime Dupé le sort !

15' : BUT de Gabrielsen pour Toulouse après un corner mal repoussé par Pau. Le capitaine est au second poteau et met le ballon au fond de la tête ! (1-0)

12' : Le corner n'a rien donné. Le TFC essaie de reposer le pied sur le ballon.

10' : Manu Koné reste au sol, touché à la cheville. Corner à venir pour les Palois...

2' : Steven Moreira est violemment taclé et se relève péniblement. Bon coup franc pour Toulouse. La tête de Sangaré passe au-dessus.

1' : coup d'envoi donné par le TFC. A noter que le match se joue sous les yeux du président Damien Comolli.

Un 11 par mi-temps

Le 11 de la première période : Dupé - Moreira, Gabrielsen, Diakité, Amian - Sangaré, Koné, Taoui, Ngoumou, Saïd - Leya.

Le 11 de la deuxième période : Bloch - Sanna, Rouault, Rogel, Goncalves - Sidibe, Diarra - Gradel, Adli, Antiste, Zobo.