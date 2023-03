Les Rennais, en grande difficulté à Auxerre, concèdent le match nul (0-0)

Match nul entre l'AJA et le Stade Rennais (0-0) dans un match compliqué pour les Rouges et Noirs

Les Rennais ne font pas mieux que 0-0 sur la pelouse d'Auxerre ce samedi 11 mars 2023 dans un match difficile pour les Rouges et Noirs. Revivez ce match et les premières réactions des Rennais.

Les plus grosses occasions ont été Auxerroises lors de cette 27e journée de Ligue 1. Dès la 18e minute de jeu, Gauthier Hein touche la barre ! Gaëtan Perrin se joue de Djed Spence et centre pour Mbaye Niang, un peu court pour reprendre de la tête. Hein en profite en seconde lame et place une volée sur la barre transversale de Steve Mandanda.

Plus en fin de match, dans le dernier quart d'heure, Nuno Da Costa passe à deux doigts de l'ouverture du score ! L'Auxerrois est bien trouvé par Gauthier Hein, mais sa frappe enroulée manque de peu d'accrocher la lucarne droite de Steve Mandanda. Les Rennais eux, n'ont pas eu de véritable occasion de but lors du temps réglementaire. L'entrée en jeu de Flavien Tait a été la seule note positive de la seconde mi-temps, apportant plus de stabilité dans le milieu de terrain rennais.

Bruno Genesio a pu compter sur le retour d'Hamari Traoré, le capitaine, de retour de blessure. Omari (suspendu), Xeka (reprise), Terrier (blessure au genou), Assignon (blessure au genou), Doky (ischio) et Désiré Doué (malade) n'ont pas été de la partie.

Les réactions d'après-match

Revivez le match minute par minute

