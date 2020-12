EN DIRECT - Suivez le match de Ligue des Champions Krasnodar - Rennes avec France Bleu Armorique

Eduardo Camavinga face à Tony Vilhena lors du match aller (1-1) entre Rennes et Krasnodar

C'est peut-être le match le plus important de la saison rennaise jusqu'ici : Rennes se déplace à Krasnodar, en Russie, pour tenter d'assurer la troisième place du groupe E de Ligue des Champions en cas de victoire. S'ils y parviennent, les Rouge et Noir seront assurés de disputer les 1/16e de finale de Ligue Europa au printemps. Vivez ce match sur France Bleu Armorique dès 18h40 avec les commentaires de Mélanie Durot et François Rauzy.

Le direct radio

Le onze rennais

Le direct action par action