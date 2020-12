EN DIRECT - Suivez le match de Ligue des Champions Rennes - Séville avec France Bleu Armorique

Ce mardi soir (21h), le Stade Rennais reçoit le FC Séville au Roazhon Park pour son dernier match européen de la saison. Déjà éliminé des compétitions continentales au printemps, le club cherchera à retrouver de la confiance après une série de six défaites et un nul sur les sept derniers matchs.

Jérémy Doku à la lutte avec Marcos Acuna lors du match aller entre Séville et Rennes (1-0)

La confiance est au plus bas au Stade Rennais après l'accumulation de mauvais résultats depuis l'entame de la Ligue des Champions, que le club quittera ce mardi soir (21h) à l'issue de sa rencontre face au FC Séville au Roazhon Park. Dans cette passe difficile, les Rennais tenteront de retrouver de la confiance et un état d'esprit solidaire, pour dire au revoir à l'Europe sur une belle note. Suivez la rencontre dès 20h30 sur France Bleu Armorique avec les commentaires de Jean-Marc Mézenge et François Rauzy.

Le direct radio

Le direct action par action

Le groupe rennais