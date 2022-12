EN DIRECT - Suivez le match de reprise du FC Annecy contre les Verts de l'ASSE, pour la 16e journée de Ligue 2

Après un mois de coupure le temps de la Coupe du monde, le championnat de foot de Ligue 2 reprend ce lundi soir, lendemain de Noël. Et avec la plus belle des affiches pour le FC Annecy, même si la mythique équipe de Saint-Étienne occupe pour l'instant la dernière place du classement. Les Rouges du FC reçoivent les Verts à 17h00, dans un parc des sports d'Annecy complet.

Les Verts viennent à Annecy avec une équipe en plein doute et bien amoindrie : plusieurs joueurs blessés et leur meilleur buteur, Jean Philippe Krasso, suspendu. Attention, cependant, à ne pas sous-estimer les Verts et à les réduire à leur actuel statut de lanterne rouge. On ne joue pas dans la même cour alerte Laurent Guyot, l'entraîneur des Rouges, pour preuve le dernier recrutement de l'attaquant Gaëtan Charbonnier . "Il faut être très vigilant, oui Saint-Étienne est en difficulté, mais ça reste Saint-Étienne. [...] Dire 'la lanterne rouge, Saint-Étienne', oui, mais ils ne sont pas programmés pour être là. Pour preuve, leur entraineur. Quand il était à Troye, il y a trois saisons, a survolé la Ligue 2 pour monter en Ligue 1, donc évidemment, il y a de la qualité, donc, à terme, ça fonctionnera" prévient-il.

Vivez ce match de gala en direct et en intégralité, à partir de 16h45, sur France Bleu Pays de Savoie.

📻 Écoutez FC Annecy - ASSE, lundi 26 décembre, à partir de 16h45

Commentaires : Richard Vivion et Julien Manniez.

