EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Clermont Foot contre le Stade Brestois

Après avoir encaissé 4 buts contre le PSG, Arthur Desmas et les Clermontois sont en reconquête au moment d'affronter Brest au Montpied

C'est un retour à la maison pour Michel Der Zakarian. L'ancien entraîneur du Clermont Foot (2009-2012), qui avait failli faire monter le club en Ligue 1, va finalement l'affronter au sein de l'élite, à la tête du Stade Brestois.

Mais pas de sentiment : Brest et Clermont lutteront pour le maintien cette saison, et ça commence avec cet affrontement au Montpied, entre des Bretons 17e avec 3 points et des Auvergnats 6e avec 8 points

