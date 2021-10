EN DIRECT : Suivez le match du Clermont Foot sur la pelouse de Lorient !

Deux clubs qui vont lutter contre le maintien, deux trajectoires inverses. D'un côté, un Lorient qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison (le 22 août dernier, sur la pelouse de Montpellier), qui a tenu en échec Lens et Lyon, et qui a battu Nice, Monaco et Lille, et qui se retrouve à la 6e place, avec 13 points. De l'autre, un Clermont Foot qui n'a pas gagné depuis 6 matchs, qui a encaissé 14 buts sur les 4 derniers matchs et n'en a marqué que deux.

Suivez le match en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne

Le match en direct

La 9e journée en direct

Le classement en direct