EN DIRECT : Suivez le match du Clermont Foot sur la pelouse du PSG

Un match de Rouges et Bleus, que les Clermontois abordent avec le maximum de confiance. Ils sont troisièmes au classement, à la faveur d'une invincibilité sur les quatre premiers matchs (deux victoires, deux matchs nuls), et avec un jeu qui a séduit toute la Ligue 1.

Et c'est aussi pour ça que le Clermont Foot est monté en Ligue 1 : pour confronter son jeu léché à l'élite du football français. A ce titre, le PSG, même affaibli (Verratti est blessé, et les stars sud-américaines Messi, Neymar, Di Maria et Paredes seront absentes après une trêve internationale chargée et un retour en France hier seulement), reste l'un des plus gros défis du Clermont Foot cette saison.

Les Auvergnats, de leur côté, sont privés de Mohamed Bayo, épuisé ces derniers jours, entre un mercato à rallonge et une trêve internationale mouvementée en Guinée.

