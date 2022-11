EN DIRECT - Suivez le match du Stade Lavallois contre les Chamois Niortais en Ligue 2

Opération rachat pour le Stade Lavallois ce samedi soir à Le Basser. Après la surprenante élimination des Mayennais au 7e tour de la coupe de France le week-end dernier, place au championnat de Ligue 2 (14e journée).

ⓘ Publicité

Les Tango vont tenter de poursuivre leur série en championnat, après un match nul au Paris FC et la brillante victoire contre le SM Caen (4-0). Face à eux, des Niortais qui sont aussi dans la course au maintien. Soirée football dès 18h45 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.

ÉCOUTEZ LE MATCH

loading

loading

loading