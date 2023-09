EN DIRECT : Suivez le match entre Brest et le Stade Rennais

Après deux matchs nuls face à Lens et au Havre, le Stade Rennais doit rebondir ce samedi 2 septembre 2023, avant la trêve internationale. Mais pour cette 4e journée de championnat de Ligue 1, les Rennais doivent se déplacer sur la pelouse du Stade Brestois, l'équipe en forme dans ce début de saison. Les deux dernières recrues de ce mercato estival, Fabian Reider et Bertug Yildirim sont dans le groupe pour ce déplacement et pourraient connaître leur première sous les couleurs Rouges et Noirs.

Suivez la rencontre en direct dès 16h30

Le groupe pour ce déplacement à Brest

Gardiens : Gallon - Lembet - Mandanda

Gallon - Lembet - Mandanda Défenseurs : Assignon - G.Doué - Omari - Wooh - Theate - Belocian - Truffert

Assignon - G.Doué - Omari - Wooh - Theate - Belocian - Truffert Milieux : Matic - Santamaria - Bourigeaud - Blas - D.Doué - Le Fée - Rieder

Matic - Santamaria - Bourigeaud - Blas - D.Doué - Le Fée - Rieder Attaquants : Gouiri - Kalimuendo - Salah - Yildirim

Vivez le match minute par minute

