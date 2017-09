EN DIRECT - Suivez le match entre l'AS Nancy Lorraine et Bourg-en-Bresse

Huitième journée de Ligue 2 et l'ASNL reçoit Bourg-en-Bresse à Picot à partir de 21 heures. Nancy a besoin d'un succès pour retrouver la confiance et se relancer. Match à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

L'AS Nancy Lorraine a besoin de points, quatre jours après le revers face à Quevilly-Rouen 2-0. Nancy reçoit à 21 heures Bourg-en-Bresse à l'occasion de la 8e journée de Ligue 2. Un match pour se relancer après le coup d'arrêt lors du dernier match. Avant-match dès 20h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr

