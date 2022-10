Match nul (3-3) entre Fenerbahce et le Stade Rennais au terme d'un match complètement fou

Match nul 3 partout entre Fenerbahce et le Stade Rennais après un match fou entre les deux équipes. La première place de ce groupe B d'Europa League se jouera donc dans la dernière journée. Les Rennais ne perdent pas et égalent le record de matchs sans défaite avec 13 matchs consécutifs. Une rencontre à revivre et les réactions des Rouges et Noirs sur France Bleu Armorique.

Les réactions des Rennais après le match nul